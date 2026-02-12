Крупнейшие автопроизводители получили традиционную отсрочку по уплате утильсбора

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Срок уплаты утилизационного сбора за IV квартал 2025 года и за I-III кварталы 2026 года для крупнейших российских производителей автотехники, сельхозтехники, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также прицепов перенесен на декабрь 2026 года.

Соответствующие изменения в постановления № 1291 от 26 декабря 2013 года и № 81 от 6 февраля 2016 года утвердило правительство, сообщил секретариат первого вице-премьера Дениса Мантурова.

"Данный механизм поддержки традиционно способствует обеспечению стабильности финансовой деятельности предприятий отрасли. Кроме того, в текущих условиях дорогого заемного финансирования и необходимости обслуживания кредитных портфелей предприятий принятое решение позволит высвободить оборотные средства для реализации инвестпрограмм, опережающих закупок комплектующих, своевременной выплаты заработной платы сотрудникам, тем самым обеспечивая ритмичную работу конвейеров", - отмечается в сообщении.

Впервые правительство применило меру поддержки российских автопроизводителей, заключивших специнвестконтракты (СПИК), то есть всех крупнейших автоконцернов, в 2020 году на фоне негативной ситуации в отрасли и в экономике в целом из-за короновирусной инфекции. Впоследствии аналогичная отсрочка ежегодно предоставлялась после введения санкций в 2022 году.

Утилизационный сбор является целевым платежом, который однократно взимается с каждого производимого в России или ввозимого из-за рубежа автомобиля, и предназначен для покрытия расходов на утилизацию автотехники. Высоко локализованным автопроизводителям государство компенсирует уплату утильсбора. В 2024 году правительство утвердило шкалу ежегодного повышения сбора, в соответствии с которой в начале этого года ставки планово выросли на 10-20% в зависимости от вида техники.

Кроме того, с декабря 2025 года вступила в силу новая методика расчета утильсбора на легковые автомобили, которая предполагает, что теперь ставка сбора при импорте автомобиля в Россию будет формироваться с учетом базовой ставки, а также типа и объёма двигателя, мощность которого влияет на формирование коэффициента по прогрессивной шкале (до конца 2025 года мощность двигателя не учитывалась). Льготные ставки утильсбора для машин с двигателем мощностью до 160 л.с., которые в Россию ввозят физлица для личного пользования и на которые, по данным Минпромторга, приходится 80% спроса, сохранились.