Премьер-министры России и Белоруссии обсудили по телефону вопросы сотрудничества

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным вопросы двустороннего взаимодействия и ход реализации совместных экономических проектов, сообщила пресс-служба российского правительства.

Особое внимание они уделили укреплению интеграции в Союзном государстве России и Белоруссии в развитие решений, принятых на состоявшемся 2 февраля 2026 года в Москве заседании Совета министров Союзного государства.