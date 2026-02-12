Поиск

Трамп пригрозил Ирану тяжелыми временами, если страна не заключит сделку с США

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп вновь заявил, что Тегерану необходимо заключить соглашение с Вашингтоном, в противном случае США могут пойти на решительные меры против Ирана.

"Мы должны заключить соглашение, иначе ситуация будет очень болезненной", - сказал Трамп в четверг в Белом доме.

Глава государства отметил, что у него нет желания заключать соглашение с Ираном, но сделать это необходимо. Трамп добавил, что, если предложенные Тегераном договоренности не будут справедливыми и выгодными, для Ирана наступят "очень тяжелые времена".


