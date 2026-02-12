Макрон заявил, что возможный диалог с Путиным должен быть хорошо подготовлен

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что для возможных переговоров с президентом России Владимиром Путиным необходима тщательная подготовка вместе с партнерами по ЕС.

"Это не вопрос нескольких дней. Мы это готовим. Была поездка (в Москву - ИФ) моего дипломатического советника. (...) Я считаю, что сейчас нужно прежде всего работать над собой, над тем, о чем мы хотим просить", - сказал Макрон журналистам в четверг вечером в бельгийском замке Алден Бизен в провинции Лимбург, где проходила неформальная встреча глав государств и правительств стран ЕС.

"И чего же мы хотим? Мы хотим гарантий безопасности для Украины, но также мы хотим определенных вещей для европейцев", - продолжил президент Франции.

По его словам, "европейцам тоже есть что обсудить".

"Вот поэтому надо провести переговоры по вопросам процветания, будущего нашей Европы, архитектуры безопасности. И это теперь надо подготовить среди европейцев, чтобы в нужный момент быть готовыми к дискуссии с россиянами", - объяснил Макрон.

Он уже упоминал о плане возобновления диалога с президентом Путиным в интервью, опубликованном в минувший вторник в нескольких газетах, и высказывался за то, чтобы такой разговор был "хорошо организован" вместе с европейцами.