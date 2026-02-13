Буксир направляется к аварийному пассажирскому судну возле Камчатки

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Буксир "Вячеслав Яковлев" идет на помощь грузопассажирскому судну "Гипанис", которое оказалось обездвиженным из-за поломки в Тихом океане у юго-восточного побережья Камчатки, сообщил министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев в пятницу.

"Буксир "Вячеслав Яковлев" отважно двигается в район дрейфа теплохода "Гипанис" и сопровождающего его танкера "Гектор". Осталось 15 миль. Связь между "Вячеславом Яковлевым" и "Гипанисом" установлена. Ветер западный. Ожидаем встречу судов ориентировочно в 12:00 местного времени (03:00 по Москве", - написал Лебедев на своей странице в "ВКонтакте".

Ранее утром в пятницу министр сообщил, что повторная попытка буксира "Узон" Морспасслужбы пройти на помощь к "Гипанису" не удалась из-за непогоды. Дойдя до мыса Опасный, "Узон" вынужден был вернуться.

Танкер "Гектор" сопровождает аварийное судно, оба они находятся в районе мыса Пиратков.

Как сообщалось, "Гипанис" потерял ход днем 12 февраля в бухте Вестник.

Лебедев сообщил, что у "Гипаниса" неисправен винт регулируемого шага, скорость крайне ограничена. На борту 35 человек, в том числе 10 членов экипажа и 25 пассажиров. Угрозы их жизни нет.

Ранее сообщалось, что транспортная прокуратура проводит проверку компании-судовладельца, зарегистрированной на Сахалине, "будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности мореплавания, в том числе техническому состоянию судна и подготовке к выходу в море".

"Гипанис" осуществляет регулярные грузопассажирские рейсы на линии Петропавловск-Камчатский - Северо-Курильск (о. Парамушир, Северные Курилы Сахалинской области) - Петропавловск-Камчатский.