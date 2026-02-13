Беспилотники уничтожены в шести районах Ростовской области

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о ликвидации беспилотников в шести районах в течение ночи.

"Ночью и утром уничтожены БПЛА в шести районах - Верхнедонском, Каменском, Миллеровском, Шолоховском, Тарасовском и Чертковском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале в пятницу утром.

В ночь на среду беспилотники атаковали 12 городов и районов Ростовской области. В Тарасовском районе была повреждена опора линии электропередачи, три дома остались без электричества, в Миллеровском районе повреждения получили фасад дома и сарай.