ВС рассмотрит иск о признании британского "Антивоенного комитета России" террористическим

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Верховный суд России рассмотрит вопрос о признании британского общественного движения "Антивоенный комитет России" (признан в РФ нежелательным) террористической организацией.

"Верховный суд России принял к производству иск о признании международной неправительственной организации, созданной в форме общественного движения, "Антивоенный комитет России" (Russian antiwar committee, Великобритания) террористической и запрете ее деятельности на территории Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе суда.

Дело будет рассмотрено в закрытом режиме.

