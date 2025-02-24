Сербская НПО Russian Democratic Society признана нежелательной в России

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность сербской неправительственной организации Russian Democratic Society.

По информации ведомства, НПО основали в 2022 году в Сербии подданный Королевства Нидерландов, а также "находящийся в розыске российский эмигрант". Они, как заявили в прокуратуре, "фактически занимаются вербовкой покинувших нашу страну оппозиционно настроенных граждан".

"Цель - формирование на территории республики массового протестного движения против России. С момента создания организацией в Сербии проведено свыше 20 публичных антироссийских акций", - сказано в сообщении.

Там добавили, что участники акций "выступают против проведения специальной военной операции, распространяют в сети недостоверные сведения о якобы имевших место фактах принудительного переселения украинских детей".

"Одновременно организация является партнером "Антивоенного комитета России" (признан в России нежелательным), финансирует медиапроект "ОВД-инфо" (признан в России иноагентом) и Правозащитный центр "Мемориал" (признан в России иноагентом). Ее руководство взаимодействует с представителями террористических организаций "Русский добровольческий корпус" и "Легион "Свобода России" (запрещены в России)", - заявили в надзорном ведомстве.