"Pour l'Ukraine, pour leur liberte et la notre!" признана нежелательной в России

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Генпрокуратура признала нежелательной для России деятельность французской организации "Pour l'Ukraine, pour leur liberte et la notre!", сообщили в ведомстве.

"Одним из направлений деятельности является оказание помощи киевскому режиму, в том числе военно-технической. С этой целью на регулярной основе проводятся митинги, а на сайте ассоциации открыт сбор средств, в том числе на закупку автомобилей повышенной проходимости для подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.

Организация была создана в марте 2022 года представителями научных, университетских и студенческих кругов, зарегистрирована в форме ассоциации в Париже.

По данным Генпрокуратуры, ее целями являются поддержка "Украины в войне против России, противников войны внутри России, всех народов, подвергшихся нападению или угрозам со стороны России", а также "повышение осведомленности французского общества и правительств европейских государств об украинском конфликте".

"Pour l'Ukraine, pour leur liberte et la notre!", отмечается в сообщении, выступает за применение к России санкций, распространяет недостоверную информацию о ходе проведения специальной военной операции, агитирует против участия российских спортсменов в международных соревнованиях.

"Ее партнеры - иностранные организации Russie-Libertes и "Антивоенный комитет России", деятельность которых признана в нашей стране нежелательной, а также проукраинские объединения, специализирующиеся на сборе средств для вооруженных сил Украины", - сообщили в Генпрокуратуре.