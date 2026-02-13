Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Саудовской Аравии

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел России и Саудовской Аравии Сергей Лавров и Фейсал Бен Фархан Аль Сауд провели телефонный разговор, сообщил российский МИД.

Они подробно обсудили перспективы дальнейшего укрепления многоплановых российско-саудовских связей.

"Подчеркнули важность поддержания высокой динамики политического диалога между Москвой и Эр-Риядом, а также активизации совместной работы по развитию торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества", - говорится в сообщении.

Министры также затронули тематику празднования 100-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Россией и Саудовской Аравией (19 февраля 1926 года).

Кроме того, "состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов международной и региональной повестки дня с упором на палестино-израильское урегулирование, обстановку вокруг Ирана и ситуацию в Йемене".

"Выражена необходимость поощрения консолидированных международных усилий в целях снижения военно-политической напряженности и недопущения дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке", - заключили в МИД.