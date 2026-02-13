Поиск

Пошлины на экспорт из РФ пшеницы, ячменя и кукурузы с 18 февраля останутся нулевыми

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт из России пшеницы с 18 февраля шестую неделю подряд останется нулевой, сообщает Минсельхоз.

Пошлины на экспорт ячменя и кукурузы также будут нулевыми, на этом уровне они находятся уже длительное время.

Эти ставки будут действовать по 26 февраля включительно.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $228 за тонну на пшеницу ($227,4 за предыдущий период), $231,4 - на ячмень ($231,1), $198,6 - на кукурузу ($197,9).

РФ ввела механизм зернового демпфера с 2 июня 2021 года. Он предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

В настоящее время базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 17 тыс. 875 рублей за тонну.

