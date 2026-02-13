Лавров обсудил с депутатами из стран ОДКБ сотрудничество и международную повестку

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Сергей Лавров провел встречу с председателями комитетов парламентов стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), к предмету ведения которых относятся вопросы международных отношений, обороны и безопасности, сообщили в МИД России.

"Подведены итоги многопланового сотрудничества в формате ОДКБ, обсуждены приоритетные направления деятельности в период российского председательства в Организации в 2026 году с акцентом на дальнейшее укрепление межпарламентских связей и внешнеполитической координации. Участники встречи обменялись мнениями по ключевым вопросам международной и региональной повестки дня", - говорится в сообщении.

Прошла церемония награждениязнаками отличия Организации Договора о коллективной безопасности сотрудников МИД России, а также вручение наград министерства представителям Секретариата Парламентской ассамблеи ОДКБ.

В мероприятии приняли участие послы государств-членов ОДКБ и генеральный секретарь Организации Таалатбек Масадыков, уточнили на Смоленской площади.