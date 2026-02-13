Замглавы МИД Галузин принял в Москве спецпредставителей ЕС и ОБСЕ по Южному Кавказу

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Замминистра иностранных дел Михаил Галузин принял в Москве спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Магдалену Гроно (Чехия) и спецпредставителя действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по Южному Кавказу Кристофа Шпэти (Швейцария), а также сопровождавших их представителей ООН, сообщил МИД России.

Спецпредставители прибыли в Москву в качестве сопредседателей Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

"Состоялся обмен мнениями по актуальным темам Дискуссий в рамках подготовки к предстоящему в марте очередному раунду. С российской стороны акцентирована важность скорейшей выработки и принятия конкретных практических мер по обеспечению прочной безопасности Абхазии и Южной Осетии", - пояснили на Смоленской площади.