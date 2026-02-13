Иноагентом признана Agentura.ru

Поиск

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Минюст внес в перечень иностранных агентов четырех граждан и две организации.

Иноагентами признаны журналисты Мария Лацинская, Марина Охримовская, Галина Сидорова, активист Михаил Орешников (Орешников Мишши), а также проект "Открытое пространство" и ресурс Agentura.ru.

Помимо прочего, Лацинской вменяют пропаганду ЛГБТ-отношений, Орешникову - участие в неонацистском объединении и неонацистской группировке. Сидорова, по данным Минюста, является соучредителем организации. признанной в России нежелательной.

По распоряжению Минюста "в связи с утратой признаков иностранного агента" из реестра исключен А.В. Павлов, в связи с ликвидацией также исключен Благотворительный фонд развития филантропии.

