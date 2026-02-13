Несколько районов Курской области остались без света из-за атаки ВСУ

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об отключении энергоснабжения в приграничных районах после атаки с украинской стороны.

"В результате атаки ВСУ по Рыльскому району повреждена ЛЭП. Без напряжения остались Рыльск, Рыльский, Кореневский и Глушковский районы", - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.

Кроме того, по его информации, зафиксированы нарушения теплоснабжения.