Село в Ярославской области осталось без тепла из-за аварии

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Глава Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что в селе Угодичи Ростовского округа 300 человек остались без отопления из-за аварии на котельной.

"Подключили блочно-модульную котельную для отопления домов в селе Угодичи Ростовского округа. Резерв потребовался из-за обрушения кровли и стены на основной котельной. В результате аварии без тепла остались несколько многоквартирных домов, где проживают 300 человек", - написал Евраев в своем телеграм-канале в понедельник.

Он уточнил, что экстренные и коммунальные службы, руководство округа и регионального министерства строительства и ЖКХ прибыли на место. Создан оперативный штаб, введен режим ЧС.

На данный момент блочно-модульная котельная начала работу, мощности резерва достаточно для полноценного обеспечения отоплением, добавил губернатор.

Михаил Евраев Ярославская область Ростовский округ
