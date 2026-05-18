ФСБ задержала в марте 37 человек, совершивших поджоги объектов транспорта и ТЭК по указанию мошенников

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в минувшем марте 37 россиян, которые совершили поджоги объектов связи, ТЭК и транспорта, действуя под влияниям телефонных мошенников.

"Только в марте текущего года на территории российских регионов задержаны 37 граждан РФ, совершивших по заданиям украинских спецслужб поджоги объектов связи, транспортной, топливно-энергетической инфраструктуры и кредитно-финансовой системы, а также государственного и частного имущества", - заявил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы в понедельник.

По данным ЦОС, большая часть задержанных общалась в мессенджерах в группах знакомств с девушками, по просьбам которых ими пересылались координаты местонахождения школ, торговых центров и своих мест проживания.

Позднее мошенники связывались с ними под видом сотрудников правоохранительных органов, и сообщали о том, что переданные координаты использованы вооруженными силами Украины для ракетных ударов и атак БПЛА.

Под видом якобы проверок антитеррористической защищенности им поручалось совершить поджоги и диверсии.

"Расследованием уголовных дел установлено, что основным инфраструктурным ресурсом украинских колл-центров, используемым для организации диверсионно-террористической деятельности на территории Российской Федерации по-прежнему являются сим-боксы",- сообщили в ФСБ.

Там напомнили, что в первом квартале года в Москве и Санкт-Петербурге, Татарстане, Башкортостане, Мордовии, Чувашской и Удмуртской республиках, Алтайском крае, Архангельской, Владимирской, Иркутской, Кировской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Ростовской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской областях задержаны 34 гражданина России и двое иностранных граждан, причастных к незаконному администрированию сим-боксов, 15 россиян, незаконно осуществлявших распространение абонентских номеров российских операторов связи и регистрацию аккаунтов в сети Интернет. Изъято свыше 50 сим-боксов и более 8 тыс. сим-карт,использовавшихся в преступной деятельности.

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко в свою очередь сообщила, что следствием возбуждены уголовные дела в отношении 43 человек в возрасте от 16 до 42 лет во Владимирской, Нижегородской, Омской, Саратовской, Томской областях, Пермском и Красноярском краях, Удмуртской Республике, республиках Северная Осетия - Алания, Крым. В зависимости от обстоятельств и характера преступлений действия обвиняемых квалифицированы по статьям 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции), 274.4 УК РФ (организация деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации), которые в 2025 году введены в Уголовный кодекс России и предусматривают наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.

"Следственным комитетом совместно с оперативными службами будет продолжена системная работа, направленная на выявление и пресечение преступной деятельности организованных групп, совершающих мошеннические действия в отношении граждан с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также по вовлечению в нее несовершеннолетних",- заявила Петренко.