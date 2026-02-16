Поиск

Охотник погиб в результате нападения тигра в Приморье

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Человек погиб в Приморском крае в результате нападения амурского тигра, сообщили "Интерфаксу" в региональном министерстве лесного хозяйства в понедельник.

"В Чугуевском округе Приморского края зафиксирован трагический инцидент с участием амурского тигра. Нападение произошло в 20 километрах от населенного пункта. Жертвой хищника стал охотник, осуществлявший доставку кормов на подкормочную площадку", - сказал собеседник агентства.

На место выехали сотрудники охотнадзора, проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства случившегося. Ведутся работы по изъятию амурского тигра из естественной среды обитания.

Угрозы жизни и здоровью жителей близлежащих населенных пунктов нет.

С начала года в Приморье охотнадзор отловил около десятка конфликтных амурских тигров. В 2025 году было отловлено 14 конфликтных тигров.

