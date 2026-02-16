Поиск

"Ил" планирует к августу снять ограничения для "эффективной эксплуатации" Ил-114-300

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - АО "Ил" рассчитывает получить свидетельство Росавиации об одобрении главного изменения типовой конструкции Ил-114-300 в течение 1-2 месяцев, снятие ограничений для "эффективной эксплуатации" самолета запланировано до августа этого года, сообщил управляющий директор АО "Ил" Даниил Бренерман.

"Основные одобрения главных изменений мы планируем получить в самое ближайшее время, надеюсь, что это месяц-два. И до августа планируется снять те ограничения, которые препятствовали бы началу эффективной эксплуатации самолета в коммерческих авиакомпаниях", - сказал Бренерман журналистам.

Основная сертификационная программа по Ил-114-300, по его словам, выполнена в прошлом году. В этом году идет работа над расширением карты данных, снятием ограничений, демонстрацией режимов, которые еще не были продемонстрированы авиавластям. Сейчас самолет находится в Якутии, ведется тестирование на возможность эксплуатации в экстремально низких температурах. "Испытания проходят успешно, более того, впервые самолет Ил-114-300 совершил взлет и посадку с заснеженной грунтовой полосы - слава Богу, все прошло хорошо", - отметил Бренерман.

Также в этом году ожидаются летные сертификационные испытания в условиях естественного обледенения в Архангельской области. В аэропорту Сабетта запланированы наземные и летные оценки по подтверждению возможности базирования и эксплуатации в высоких географических широтах.

"Ближе к маю будем испытывать его в условиях прогнозируемой грозовой деятельности (...) К моменту поставки первых самолетов планируем снять все ограничения, которые могли бы помешать его эффективной коммерческой эксплуатации", - сообщил Бренерман, подтвердив планы поставить первые Ил-114-300 заказчику - "ГТЛК" - в 2026 году.

Ил-114-300 - модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114 пассажировместимостью 50-68 человек. Основной интересант машины - дальневосточная авиакомпания "Аврора".

