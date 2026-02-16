Поиск

Правительство РФ поручило ФАС установить допнадбавку в 1% к грузовым ж/д тарифам с 1 марта

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ поручило Федеральной антимонопольной службе (ФАС России) подготовить документацию для установления дополнительной надбавки к грузовым ж/д тарифам.

Соответствующее распоряжение от 12 февраля 2026 г. N259-р опубликовано на официальном портале размещения правовых актов.

"ФАС России обеспечить принятие нормативного акта, предусматривающего установление дополнительной целевой надбавки (в виде коэффициента дополнительной индексации тарифов) к тарифам, сборам и плате в отношении перевозки грузов и оказания услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования при перевозках грузов для финансирования мероприятий по компенсации расходов, связанных с обеспечением транспортной безопасности, в размере 1,01 с целью ее применения с 1 марта 2026 г. по 28 февраля 2027 г.", - сказано в документе.

Как сообщалось, с 1 декабря 2025 г. тарифы на грузовые ж/д перевозки были проиндексированы в РФ на 10%.

Также с 1 января 2026 г. предусмотрено применение коэффициента 1,1 к тарифам на порожний пробег универсального подвижного состава (включая приравненный к нему по тарифным условиям специализированный подвижной состав) и специализированных платформ (после перевозки контейнеров, за исключением такого пробега в (из) ремонт).

ФАС России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

КС проверит возможность взыскания со страховщика убытков сверх лимита ОСАГО

Пожар из-за атаки БПЛА в поселке Волна на Кубани потушили

Минпросвещения продлевает особый формат ГИА в приграничных регионах в 2026 году

 Минпросвещения продлевает особый формат ГИА в приграничных регионах в 2026 году

У православных христиан началась Масленица

 У православных христиан началась Масленица

Энергообъекты серьезно повреждены при ракетном ударе по Белгороду

Пентагон готовится начать тестирование мобильного ядерного реактора для военных целей

В Брянской области проблемы с электричеством и теплом из-за ударов по инфраструктуре

Что произошло за день: воскресенье, 15 февраля

Минобороны РФ сообщило, что с 13:00 сбиты 123 украинских дрона

Подачу воды ограничат в ряде крупных городов Ставрополья для устранения аварии

 Подачу воды ограничат в ряде крупных городов Ставрополья для устранения аварии
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8421 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 69 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 429 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });