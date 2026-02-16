Поиск

Минобороны РФ заявило о взятии под контроль двух сел в зоне СВО

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России взяли под контроль два села - Покровка в Сумской области и Миньковка в ДНР, сообщило министерство обороны РФ в понедельник.

"Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Покровка Сумской области", - сказано в сообщении Минобороны.

По его данным, войска "Южной" группировки "в результате активных действий освободили населённый пункт Миньковка Донецкой Народной Республики".

В ходе боев военнослужащие из состава группировки "Север" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Графское, Андреевка и Мирополье Сумской области, говорится в сводке.

В Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Липцы и Токаревка.

Потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Север" за сутки составили свыше 170 военнослужащих, 18 автомобилей, четыре склада материальных средств и три склада боеприпасов, сообщает Минобороны.

Подразделениями "Южной" группировки войск нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Резниковка, Никифоровка, Константиновка и Краматорск (ДНР). Противник потерял свыше 175 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, 15 пикапов и артиллерийское орудие. Уничтожены два склада материальных средств, сказано в сообщении.

