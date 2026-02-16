Военные сообщили об ударах по транспортным и энергетическим объектам Украины

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение суток поразили объекты украинской транспортной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, места хранения беспилотников.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия...", - сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

Там отметили, что также нанесены удары по пунктам временной дислокации украинских военных в 152 районах.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 345 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении министерства.