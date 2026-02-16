Морской пассажирский транспорт приостановил работу в Севастополе

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте приостановлено в понедельник днем, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - говорится в сообщении.

В связи с закрытием рейда на площади Нахимова и площади Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.

Позже дирекция сообщила о частичном возобновлении движения. "Морской пассажирский транспорт осуществляет движение. При этом паром и катера на линии "Радиогорка - Артбухта" движение временно не осуществляют из-за неблагоприятных погодных условий", - говорится в сообщении.

Приостановка продлилась менее 5 минут, о причинах ранее не сообщалось.