Бизнесмен Евгений Чичваркин заочно приговорен к девяти годам колонии

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Дорогомиловский суд Москвы заочно приговорил к девяти годам колонии общего режима признанного иноагентом бывшего владельца "Евросети" Евгения Чичваркина за распространение фейков о российской армии и неисполнение обязанностей иноагента, сообщили в понедельник в суде.

Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов (каналов) сроком на 4 года 11 месяцев.

Бизнесмен признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

Чичваркин находится в международном розыске.

Как сообщала столичная прокуратура, в июле 2024 года он "разместил в одной из социальных сетей публикацию, содержащую заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции".

Кроме того, с 2022 года бизнесмен был дважды привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ. При этом в апреле 2025 года он опубликовал в видео и комментарии к нему без указания на то, что эти материалы произведены и распространены иностранным агентом либо касаются его деятельности.

Чичваркин - сооснователь и бывший совладелец сети салонов сотовой связи "Евросеть". С декабря 2008 года живет в Великобритании, занимается ресторанным бизнесом. В 2022 году Минюст РФ признал его иностранным агентом. По данным Минюста, Чичваркин занимается политической деятельностью, получая при этом финансирование с Украины.

В минувшем октябре Чичваркин стал фигурантом дела о захвате власти и организации террористического сообщества, которое расследуется ФСБ.

