Сбой произошел в белгородском Центре обработки данных после атак ВСУ

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбое в работе ряда систем в региональном Центре обработки данных после массированных ракетных обстрелов и атак беспилотников.

"Нарушилась работа ряда систем, в том числе - документооборота. Восстановительные работы несколько дней уже идут. Хотел бы обратиться к прокуратуре и другим правоохранительным органам - с пониманием отнестись. Это ни в коем случае не чья-то халатность или низкое качество работы", - заявил глава региона в ходе оперативного совещания в понедельник.

По словам Гладкова, ситуацию планируется исправить до 19 февраля.

По его информации, сбой коснулся линии соцзащиты, в частности социальных выплат. Они были перечислены тем, кто не входит в списки получателей. Объем перечисленных средств оценивается в сумму около 1,5 млн рублей.

Власти планируют индивидуально разъяснить ситуацию семьям. При невозврате средств будут поданы судебные иски. Эти средства - бюджетные, они предназначаются другим людям, которые ждут перечислений, пояснил Гладков.

"Не могу сказать, что ситуация катастрофичная, ни в коем случае. Она сложная, она решаемая, но затрагивает большое количество отраслей. Здесь и заработная плата, не только документооборот",- отметил глава региона.