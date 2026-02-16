Поиск

Сбой произошел в белгородском Центре обработки данных после атак ВСУ

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбое в работе ряда систем в региональном Центре обработки данных после массированных ракетных обстрелов и атак беспилотников.

"Нарушилась работа ряда систем, в том числе - документооборота. Восстановительные работы несколько дней уже идут. Хотел бы обратиться к прокуратуре и другим правоохранительным органам - с пониманием отнестись. Это ни в коем случае не чья-то халатность или низкое качество работы", - заявил глава региона в ходе оперативного совещания в понедельник.

По словам Гладкова, ситуацию планируется исправить до 19 февраля.

По его информации, сбой коснулся линии соцзащиты, в частности социальных выплат. Они были перечислены тем, кто не входит в списки получателей. Объем перечисленных средств оценивается в сумму около 1,5 млн рублей.

Власти планируют индивидуально разъяснить ситуацию семьям. При невозврате средств будут поданы судебные иски. Эти средства - бюджетные, они предназначаются другим людям, которые ждут перечислений, пояснил Гладков.

"Не могу сказать, что ситуация катастрофичная, ни в коем случае. Она сложная, она решаемая, но затрагивает большое количество отраслей. Здесь и заработная плата, не только документооборот",- отметил глава региона.

Вячеслав Гладков Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Бизнесмен Евгений Чичваркин заочно приговорен к девяти годам колонии

Защита обжаловала арест вице-президента FESCO Иванова

В Сочи будут выдавать российские паспорта жителям Абхазии

 В Сочи будут выдавать российские паспорта жителям Абхазии

В Брянской области возобновилось тепло- и электроснабжение

Бастрыкин сообщил о приговоре за хищение 7 тысяч сертификатов "Детского мира"

 Бастрыкин сообщил о приговоре за хищение 7 тысяч сертификатов "Детского мира"

КС проверит возможность взыскания со страховщика убытков сверх лимита ОСАГО

 КС проверит возможность взыскания со страховщика убытков сверх лимита ОСАГО

Пожар из-за атаки БПЛА в поселке Волна на Кубани потушили

Минпросвещения продлевает особый формат ГИА в приграничных регионах в 2026 году

 Минпросвещения продлевает особый формат ГИА в приграничных регионах в 2026 году

Начинается Масленичная неделя

 Начинается Масленичная неделя

Энергообъекты серьезно повреждены при ракетном ударе по Белгороду
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 70 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8421 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 429 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });