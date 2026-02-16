Путин поддержал создание национального семеноводческого центра в Орловской области

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал идею орловского губернатора Андрея Клычкова о создании в регионе национального семеноводческого центра.

"Владимир Владимирович, я хотел бы обратиться (...) с просьбой, - идея проработана с Миннауки, - поддержать нас в создании на территории региона национального семеноводческого центра. Мы сегодня нашли взаимопонимание с бизнесом: бизнес готов инвестировать в наши государственные структуры федерального уровня, которые находятся на территории региона. Мы сохраним научную базу, мощности. И тот результат, который сегодня есть, мне кажется, даст хороший эффект, причем в кратчайшей перспективе", - сказал глава региона на встрече с президентом в понедельник. Стенограмма встречи опубликована на сайте администрации главы государства.

Путин заявил, что поддерживает это решение. "Полностью согласен и прошу продолжить эту работу", - сказал он.

Клычков также отметил, что уже сейчас в Орловской области совместно с компанией "Мираторг" открыт семеноводческий центр по многолетним травам, а также центры по семенам картофеля, сои и пшеницы.

"Сейчас перспективное направление - это и кукуруза, и сахарная свёкла. Потому что задача, которую вы поставили - к 2030 году обеспечить независимость по семенам, - это ключевая, мне кажется, задача", - добавил губернатор.