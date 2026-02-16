Глава МЧС заявил о нехватке денег на субсидии для приобретения жилья для сотрудников

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Глава МЧС Александр Куренков заявил о нехватке финансирования для выделения субсидий на приобретение жилья для сотрудников министерства и членов их семей.

"В 2025 году 169 семей получили субсидии для приобретения жилья на сумму более 2 млрд рублей. Кроме того, мы изыскали дополнительные финансовые средства на приобретение 18 квартир в Москве для военнослужащих. К сожалению, объем ежегодного текущего финансирования составляет всего лишь 1% от потребности", - сказал министр на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Он также посетовал на отток кадров из реагирующих подразделений из-за низких зарплат.