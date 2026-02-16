Правительство РФ выделило более 3 млрд рублей пострадавшим от ЧС в 2025 году

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Из резервного фонда правительства РФ выделено более 3 млрд рублей пострадавшим от ЧС в 2025 году, сообщил глава МЧС Александр Куренков.

"Для оказания финансовой помощи пострадавшим в 2025 году из резервного фонда правительства РФ выделены денежные средства на общую сумму более 3 млрд рублей", - сказал Куренков на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции в понедельник.