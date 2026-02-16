Патрушев заявил, что для программы судостроения в РФ требуется новая линейка судовых двигателей

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил о необходимости создания отечественной линейки новых судовых двигателей для реализации долгосрочной сводной программы судостроения.

"В настоящее время президентом России уже утверждена программа кораблестроения корабельного состава органов Федеральной службы безопасности до 2050 года. В завершающей стадии подготовка проекта программы кораблестроения Военно-морского флота до 2050 года. Разрабатывается проект государственной программы строительства гражданских судов до 2050 года", - сказал Патрушев в ходе совещания по вопросам развития судового двигателестроения в Санкт-Петербурге.

Он отметил, что на основе этих программ будет сформирована долгосрочная сводная программа судостроения, которая призвана консолидировать потребность страны в необходимом количественном и качественном состоянии военного и гражданского флотов.

"В целях успешной реализации сводной программы следует обеспечить своевременную комплектацию строящихся кораблей и судов современным отечественным судовым оборудованием, базовым элементом которого является энергетическая установка. В этих целях требуется создание отечественной линейки новых судовых двигателей - дизельных, газотурбинных, комбинированных, двухтопливных, а также двигателей на основе водородной энергетики. Важно организовать эту работу на системной основе", - указал Патрушев.

Помощник президента РФ также отметил большую работу по созданию современных отечественных судовых газотурбинных двигателей, которая была проделана в "ОДК-Сатурн". "Компании удалось в короткие сроки полностью обеспечить технологический суверенитет России в данной области. Практически с нуля сформировано новое производство", - подчеркнул он.

Одним из перспективных направлений развития судового двигателестроения председатель Морской коллегии назвал разработку воздухонезависимой энергетической установки на базе водородного электрохимического генератора. О ходе работ по ее созданию собравшихся проинформировал руководитель Крыловского государственного научного центра Дмитрий Новиков.