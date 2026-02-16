В Самарской области из-за ДТП произошел разлив нефти

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В Волжском районе Самарской области у села Черноречье в ночь на 16 февраля столкнулись четыре машины и произошел разлив нефтесодержащей жидкости на площади 250 квадратных метров, сообщил на оперативном совещании областного правительства губернатор Вячеслав Федорищев.

"Вследствие разлива нефтесодержащей жидкости загрязнено дорожное покрытие и обочина, за границу элементов дороги загрязнитель не попал. Водные объекты и земли сельхоз назначения также не загрязнены", - уточнил врио министра природных ресурсов и экологии региона Артем Ефимов.

Собрать нефть планируют за 16 февраля.

Когда снег растает, на этом месте снова возьмут пробы грунта для проверки.