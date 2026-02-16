Поиск

В Самарской области из-за ДТП произошел разлив нефти

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В Волжском районе Самарской области у села Черноречье в ночь на 16 февраля столкнулись четыре машины и произошел разлив нефтесодержащей жидкости на площади 250 квадратных метров, сообщил на оперативном совещании областного правительства губернатор Вячеслав Федорищев.

"Вследствие разлива нефтесодержащей жидкости загрязнено дорожное покрытие и обочина, за границу элементов дороги загрязнитель не попал. Водные объекты и земли сельхоз назначения также не загрязнены", - уточнил врио министра природных ресурсов и экологии региона Артем Ефимов.

Собрать нефть планируют за 16 февраля.

Когда снег растает, на этом месте снова возьмут пробы грунта для проверки.

Вячеслав Федорищев Самарская область Черноречье Волжский район Артем Ефимов
