Поиск

В Сестрорецке прокуратура потребовала остановить работу сотовых антенн

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Петроградский райсуд в Петербурге рассмотрит иск об остановке работы вышек связи, расположенных рядом с жилым домом в Сестрорецке, сообщила пресс-служба судов города.

Прокуратура по жалобам жильцов многоэтажного дома на Приморском шоссе провела проверку на предмет исполнения требований законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с тем, что антенны базовых станций МТС и "Мегафона" работают на расстоянии 20 метров от этого дома. Измерения показали, что фоновые уровни плотности потока энергии электромагнитных полей на лоджиях и в нескольких квартирах не соответствуют СанПин. Никто из представителей ответчиков с 2021 года, когда установили антенные мачты, не приходил и не измерял излучение из самых близких точек к сотовой башне. Жильцы дома жалуются, что болеют и что у них выпадают волосы.

Прокуроры подали в суд иск в защиту неопределенного круга лиц и потребовали остановить работу этих станцией.

Петербург МТС Мегафон Петроградский райсуд Сестрорецк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Комитет Госдумы поддержал введение НДС на импортные товары на маркетплейсах

Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза

 Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза

Ладожское озеро полностью замерзло

В Тульской области на трассе "Дон" образовался затор из-за серии ДТП

Куренков назвал проблемой МЧС дефицит кадров из-за низких зарплат

 Куренков назвал проблемой МЧС дефицит кадров из-за низких зарплат

В Белгороде создадут комиссии по работе с жалобами на ЖКУ

Москва решительно отвергает обвинения в отравлении Навального

МЧС сообщило о гибели девяти человек за неделю из-за падения снега с крыш

 МЧС сообщило о гибели девяти человек за неделю из-за падения снега с крыш

Прокуратура Ставрополья открыла горячую линию из-за проблем с водоснабжением

Бизнесмен Евгений Чичваркин заочно приговорен к девяти годам колонии
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 72 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8425 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 429 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });