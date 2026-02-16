В Сестрорецке прокуратура потребовала остановить работу сотовых антенн

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Петроградский райсуд в Петербурге рассмотрит иск об остановке работы вышек связи, расположенных рядом с жилым домом в Сестрорецке, сообщила пресс-служба судов города.

Прокуратура по жалобам жильцов многоэтажного дома на Приморском шоссе провела проверку на предмет исполнения требований законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с тем, что антенны базовых станций МТС и "Мегафона" работают на расстоянии 20 метров от этого дома. Измерения показали, что фоновые уровни плотности потока энергии электромагнитных полей на лоджиях и в нескольких квартирах не соответствуют СанПин. Никто из представителей ответчиков с 2021 года, когда установили антенные мачты, не приходил и не измерял излучение из самых близких точек к сотовой башне. Жильцы дома жалуются, что болеют и что у них выпадают волосы.

Прокуроры подали в суд иск в защиту неопределенного круга лиц и потребовали остановить работу этих станцией.