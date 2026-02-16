МВД хочет тестировать "неочевидно" нетрезвых водителей с помощью новых приборов

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В МВД России предложили разрешить полицейским использование приборов, которые определяют наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе или наркотических средств в слюне для предварительных проверок "неочевидно" нетрезвых автомобилистов, сообщили в пресс-центре министерства.

"Проект постановления разработан для формирования правовых оснований использования показаний приборов, свидетельствующих об обнаружении наличия паров этанола в выдыхаемом воздухе или наркотических средств и психотропных веществ в образце биологического материала (слюна), в целях предварительного тестирования водителя на состояние опьянения", - говорится в сообщении полиции.

По результатам данного тестирования будет решаться вопрос об отстранении водителя от управления транспортным средством и дальнейшей процедуре его освидетельствования на состояние опьянения.

Как уточнили в МВД, предполагается использовать "современные приборы, являющиеся наиболее совершенным инструментом определения возможных признаков опьянения". "При этом они будут использоваться только с согласия гражданина, при проведении мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и с применением видеозаписи", - подчеркнули в ведомстве.

Применение указанных приборов позволит сотрудникам полиции проводить предварительную проверку водителей и выявлять тех, кто управляет транспортом в состоянии опьянения, "в случаях неочевидности наличия у них характерных признаков опьянения".

"При этом отказ водителя от такой проверки не повлечет какой-либо административной ответственности", - отметили в пресс-центре.

В полиции добавили, что использование приборов позволит "минимизировать сомнения в объективности сотрудников полиции при оценке состояния водителей, что будет способствовать соблюдению прав и законных интересов участников дорожного движения и снижению числа конфликтных ситуаций, а также обоснованности проведения процедуры освидетельствования".