МВД предупредило о мошенниках, продающих в соцсетях "услуги" по уборке снега спецтехникой

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В МВД России заявили о появлении кибермошенников, предлагающих услуги по уборке и вывозу снега спецтехникой, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

Злоумышленники распространяют в социальных сетях и мессенджерах объявления об оказании услуг по уборке и вывозу снега. "Они предоставляют поддельные договоры и сопроводительные документы, согласовывают дату и время работ, количество единиц техники и даже ее государственные регистрационные знаки", - говорится в сообщении Волк в мессенджере Мах.

После получения предоплаты, уточнила представитель полиции, связь со "специалистами" прекращается, аккаунты и телефоны блокируются, а граждане и предприниматели лишаются сотен тысяч рублей.

В полиции рекомендовали проверять контрагента через официальные информационные ресурсы, в которых содержатся сведения обо всех зарегистрированных организациях и предпринимателях - Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).

"Встречайтесь лично для подписания документов. Вносите предоплату только после заключения договора и используйте безопасные формы расчёта (например, аккредитив или оплату по факту выполненных работ)", - добавила Волк.

МВД России
