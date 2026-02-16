Арестован и.о. министра ГО и ЧС Кубани Штриков

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Суд отправил под арест исполняющего обязанности министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергея Штрикова по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

"Октябрьский районный суд г. Краснодара рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Штрикова (...). Суд удовлетворил ходатайство, избрав в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры - 2 месяца", - говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, в 2024 году Штриков, занимая должность министра ГО и ЧС Краснодарского края, поручил подчиненным подготовить фиктивные документы о якобы выявленных нарушениях при проведении уже завершенного аукциона на покупку и монтаж модульного здания пожарного депо, чтобы добиться отмены его результатов. После проведения повторных торгов контракт был заключен с компанией, которую лоббировал чиновник.

В пресс-службе уточнили, что Штрикову инкриминируют ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Штриков возглавлял министерство ГО и ЧС Краснодарского края с февраля 2020 года.