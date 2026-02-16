Минэкономразвития проработает с ФАС вопрос о тарифах ЖКХ для гостевых домов

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В ряде регионов после легализации гостевых домов им стали предоставлять услуги ЖКХ по тарифам для коммерческих потребителей, Минэкономразвития проработает с ФАС эту проблему, сообщила в понедельник вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.

Подводя в своем телеграм-канале итоги встречи в Госдуме с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым, на которой обсуждались ключевые проблемы развития туризма, она напомнила, что в России принят закон об эксперименте по легализации гостевых домов. Он проходит в 17 регионах России и на федеральной территории "Сириус". Его цель - вывести сектор бюджетного размещения из "тени".

"В ходе эксперимента выявилась серьезная проблема. В ряде регионов ресурсоснабжающие организации стали предоставлять услуги гостевым домам по тарифам как для коммерческих потребителей. Договорились, что Минэкономразвития оперативно проработает этот вопрос с ФАС. Тарифные решения, безусловно, влияют на результат эксперимента. Мы исходим из того, что гостевые дома – это, прежде всего, индивидуальные жилые дома. Этот критерий и должен быть определяющим", - подчеркнула Абрамченко.

Как сообщалось, с 1 января 2026 года предоставление услуг гостевого дома, не внесенного в реестр классифицированных средств размещения, запрещено на 18 территориях, где проводится эксперимент. Это Республика Алтай и Алтайский край, Дагестан, Крым, Краснодарский, Приморский, Ставропольский край, Архангельская, Владимирская, Ивановская, Иркутская, Калининградская, Ленинградская, Ростовская, Херсонская области, Кемеровская область - Кузбасс и город Севастополь, а также федеральная территория "Сириус". С 1 сентября к числу участников присоединятся Республика Адыгея, Республика Бурятия, Астраханская и Нижегородская области.

По оценке Минэкономразвития, эксперимент охватит до 10 тыс. объектов. На конец января 2026 года прошли классификацию и вошли в реестр 5,5 тыс. гостевых домов. До 2,5 тыс. таких средств размещения после 1 января 2026 года были отключены агрегаторами от своих баз.