Кабмин изучает корректировку норм по продаже продуктов офлайн- и онлайн-торговлей

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ рассматривает вопрос о корректировке норм и правил по продаже продуктов питания традиционной розницей и маркетплейсами. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко по итогам стратсессии о регулировании платформенной экономики.

"Стоит отдельный вопрос, связанный с корректировкой норм и правил, направленных на продажу продуктов питания, потому что на сегодняшний день продажа продуктов питания через офлайн-торговлю, через магазины, сопряжена с определенными требованиями, которые должен соблюдать продавец. Онлайн-рынок находится немножко в другой ситуации", - сказал он.

Подробности возможных изменений он не уточнил, отметив, что основная задача заключается в том, чтобы корректировка не приводила к ухудшению условий традиционной розницы, но и позволяла развиваться онлайн-торговле.

В начале февраля 2026 года отраслевые ассоциации производителей продуктов питания и ритейлеров обратились в правительство с просьбой приравнять продажу продуктов питания через маркетплейсы к рознице. В частности, ассоциации предложили распространить на маркетплейсы нормы закона о торговле при продаже продуктов, а также установить запрет на изменение ценовой политики продавцов на площадках.

В настоящий момент Минпромторг РФ работает над формированием новой национальной модели торговли. Одна из задач новой модели заключается в "устранении дисбаланса и правовых пробелов в регулировании торговой деятельности", говорил ранее глава Минпромторга Антон Алиханов.

Предполагается, что в рамках нацмодели торговли будут проработаны вопросы о выравнивании условий работы онлайн- и офлайн-розницы, включая механизмы предоставления скидок, а также меры по избавлению от контрафакта в онлайне и соблюдению обязательных требований к товарам.