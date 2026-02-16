Поиск

Кабмин изучает корректировку норм по продаже продуктов офлайн- и онлайн-торговлей

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ рассматривает вопрос о корректировке норм и правил по продаже продуктов питания традиционной розницей и маркетплейсами. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко по итогам стратсессии о регулировании платформенной экономики.

"Стоит отдельный вопрос, связанный с корректировкой норм и правил, направленных на продажу продуктов питания, потому что на сегодняшний день продажа продуктов питания через офлайн-торговлю, через магазины, сопряжена с определенными требованиями, которые должен соблюдать продавец. Онлайн-рынок находится немножко в другой ситуации", - сказал он.

Подробности возможных изменений он не уточнил, отметив, что основная задача заключается в том, чтобы корректировка не приводила к ухудшению условий традиционной розницы, но и позволяла развиваться онлайн-торговле.

В начале февраля 2026 года отраслевые ассоциации производителей продуктов питания и ритейлеров обратились в правительство с просьбой приравнять продажу продуктов питания через маркетплейсы к рознице. В частности, ассоциации предложили распространить на маркетплейсы нормы закона о торговле при продаже продуктов, а также установить запрет на изменение ценовой политики продавцов на площадках.

В настоящий момент Минпромторг РФ работает над формированием новой национальной модели торговли. Одна из задач новой модели заключается в "устранении дисбаланса и правовых пробелов в регулировании торговой деятельности", говорил ранее глава Минпромторга Антон Алиханов.

Предполагается, что в рамках нацмодели торговли будут проработаны вопросы о выравнивании условий работы онлайн- и офлайн-розницы, включая механизмы предоставления скидок, а также меры по избавлению от контрафакта в онлайне и соблюдению обязательных требований к товарам.

Правительство РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Гособвинение запросило пожизненные сроки для исполнителей теракта в Crocus

Комитет Госдумы поддержал введение НДС на импортные товары на маркетплейсах

 Комитет Госдумы поддержал введение НДС на импортные товары на маркетплейсах

Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза

 Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза

Ладожское озеро полностью замерзло

В Тульской области на трассе "Дон" образовался затор из-за серии ДТП

Куренков назвал проблемой МЧС дефицит кадров из-за низких зарплат

 Куренков назвал проблемой МЧС дефицит кадров из-за низких зарплат

В Белгороде создадут комиссии по работе с жалобами на ЖКУ

Москва решительно отвергает обвинения в отравлении Навального

МЧС сообщило о гибели девяти человек за неделю из-за падения снега с крыш

 МЧС сообщило о гибели девяти человек за неделю из-за падения снега с крыш

Прокуратура Ставрополья открыла горячую линию из-за проблем с водоснабжением
Хроники событий
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 72 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8425 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 429 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });