Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано возле Камчатки

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Тихом океане возле юго-восточного побережья Камчатки утром во вторник, сообщает Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН на своем сайте.

Сейсмособытие было зафиксировано во вторник в 09:42 по местному времени (понедельник 23:42 мск). Эпицентр землетрясения находился в 222 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 47 км под морским дном, говорится в сообщении.

Подземный толчок ощутили в Петропавловске-Камчатском силой до трех баллов. Тревога цунами не объявлялась.

В Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН "Интерфаксу" сообщили, что это сейсмическое событие могли ощутить в городе Северо-Курильске (единственный населенный пункт на Северных Курилах - ИФ) на о. Парамушире силой до четырех-пяти баллов.

30 июля 2025 года у восточного побережья Камчатки произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,8. Жители ощутили подземные толчки силой до восьми баллов. Объявлялась тревога цунами.

После этого у берегов Камчатки идут афтершоки. Наиболее сильный из них случился 19 сентября. Его магнитуда составила 7,8. В Петропавловске-Камчатском и Вилючинске землетрясение ощущалось силой до семи баллов.