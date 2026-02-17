Поиск

В Свердловской области ввели упреждающий режим реагирования на возможную атаку БПЛА

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Свердловской области объявлен упреждающий режим реагирования на возможную атаку БПЛА объявлен в Свердловской области, сообщает Департамент информационной политики региона.

"На территории Свердловской области временно действует предупреждение о беспилотной опасности. Возможны временные ограничения на работу мобильного интернета", - говорится в сообщении.

Специальные службы отслеживают оперативную обстановку. Все государственные учреждения Свердловской области функционируют в штатном режиме. На каждом предприятии введен в действие собственный порядок реагирования для соответствующих ситуаций.

Утром Росавиация сообщала о введении ограничений для аэропорта Екатеринбурга. Об отмене ограничений ведомство сообщило две минуты спустя.

Екатеринбург Росавиация Свердловская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

На Ильском НПЗ после атаки БПЛА случился пожар

Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры по Украине

 Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры по Украине

"Коммерсантъ" сообщил о проблемах с перевозкой экспортных товаров на Балтике

"АвтоВАЗ" снизил план продаж Lada в феврале на 15%

 "АвтоВАЗ" снизил план продаж Lada в феврале на 15%

Над российскими регионами за ночь сбили 151 беспилотник

Более 24 БПЛА сбито в Севастополе, ранен ребенок

Минобороны РФ сообщило об уничтожении с 20:00 понедельника 76 дронов ВСУ

Российская делегация вылетела в Женеву на переговоры по Украине

Суд в Чечне отменил Зареме Мусаевой приговор по делу о насилии к полицейскому

 Суд в Чечне отменил Зареме Мусаевой приговор по делу о насилии к полицейскому

Что произошло за день: понедельник, 16 февраля
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8432 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 73 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });