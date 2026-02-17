В Свердловской области ввели упреждающий режим реагирования на возможную атаку БПЛА

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Свердловской области объявлен упреждающий режим реагирования на возможную атаку БПЛА объявлен в Свердловской области, сообщает Департамент информационной политики региона.

"На территории Свердловской области временно действует предупреждение о беспилотной опасности. Возможны временные ограничения на работу мобильного интернета", - говорится в сообщении.

Специальные службы отслеживают оперативную обстановку. Все государственные учреждения Свердловской области функционируют в штатном режиме. На каждом предприятии введен в действие собственный порядок реагирования для соответствующих ситуаций.

Утром Росавиация сообщала о введении ограничений для аэропорта Екатеринбурга. Об отмене ограничений ведомство сообщило две минуты спустя.