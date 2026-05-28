Что произошло за день: четверг, 28 мая

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россельхознадзор запретил ввоз зелени, клубники, свежих томатов, огурцов и перцев из Армении. Ограничения вступят в силу с 30 мая.

- Казахстан и Россия подписали соглашение по строительству АЭС и его финансированию. Первую из нескольких станций построит "Росатом", ее название - "Балхаш".

- Туроператоры до конца недели вывезут всех туристов, застрявших в Анталье после отмены рейсов Air Anka. Речь идет о 2-3 тысячах человек, по данным РСТ, все они размещены в отелях.

- Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду аннулировал запрет совета ИИХФ на допуск сборных России к соревнованиям сезона 2026/27. Теперь ИИХФ должна собрать руководящий орган и пересмотреть свое решение.

- Россиянам разрешат иметь не более 20 банковских карт на человека, эта норма во втором пакете поправок "Антифрод 2" будет рассмотрена Госдумой во втором чтении 9 июня.