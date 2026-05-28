Контракты более чем на $1 млрд подписаны на форуме по безопасности в РФ

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В рамках проходящего в России Международного форума по безопасности были подписаны контракты на сумму свыше $1 млрд, сообщил в четверг секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"По ходу форума многие пытались, и у них это удавалось, договориться с нашими компаниями. А кто-то даже успел подписать и подготовить контракты более чем на миллиард долларов", - сказал Шойгу журналистам.

По его словам, контракты охватывают различные направления безопасности, включая информационную и физическую безопасность.