ЦИК создаст новый сервис для избирателей из-за проблем с комплексами обработки бюллетеней

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Новая специальная рабочая группа Центризбиркома России создаст сервис для избирателей из-за сложностей с обновлением комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), сообщил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

"У нас распоряжением председателя создана специальная рабочая группа сейчас, с учетом новых обстоятельств с использованием КОИБов, которая будет разрабатывать технологические решения и которая позволит не только заместить выпадающую функцию КОИБную, но и создать новый сервис, который будет удобен избирателю, и максимально будет сохранять его активное избирательное право вне зависимости от того, где он голосует", - сказал Булаев журналистам в четверг.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии в среду заявила, что Центризбирком столкнулся с технологическим провалом в обновлении комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), потому что из-за санкций подрядчик не смог поставить большую партию устройств нового поколения.

