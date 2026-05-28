Минобрнауки пересмотрит образовательные стандарты вузов в связи с развитием ИИ

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Минобрнауки РФ собирается пересмотреть образовательные стандарты высшего образования в связи с развитием искусственного интеллекта: в вузах появятся модули по ИИ, изменится подход к промежуточной итоговой аттестации и оценке дипломных работ, сообщили в пресс-службе министерства.

"Будет проведена работа по пересмотру федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования - в них должны появиться положения о модулях по обучению искусственному интеллекту. Кроме того, произойдет пересмотр отношения к контрольно-измерительным материалам и к промежуточной итоговой аттестации", - заявили в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что университетами, подведомственными министерству, разработаны детальные регламенты проверки выпускных квалификационных работ (ВКР), где определены пороговые значения оригинальности и методика оценки правомерности заимствований, использования ИИ. Для решения этих задач вузы используют системы антиплагиата. Однако, как уточнили в Минобрнауки РФ, такая система проверки не может быть единственной, всегда требуется экспертная оценка.

"Системы антиплагиата несовершенны, поэтому их надо воспринимать только в качестве дополнительной оценки. На современном этапе окончательное решение по оценке выпускной квалификационной работы должен принимать преподаватель. Ни одна система не будет обладать контекстом, которым владеет преподаватель и коллектив, который он представляет", - цитирует пресс-служба главу Минобрнауки Валерия Фалькова.

В частности, оценка выпускника складывается из образовательной траектории студента, устной защиты работы и репутации кафедры, сообщили в пресс-службе.

Во-первых, научный руководитель видит путь студента не один семестр, а годы. И если текст идеален при нулевой посещаемости и неуспеваемости на протяжении ряда лет, то тут не нужна никакая дополнительная система проверки.

Во-вторых, государственная экзаменационная комиссия задает вопросы не по бумаге, а по существу работы - никакая нейросеть не подготовит студента к вопросу преподавателя.

В-третьих, через коллектив университета проходят дипломы, и мнение профессорско-преподавательского состава - не формальность.

Как сообщили в министерстве, ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов предлагает при оценке работ приоритизировать устную защиту, а не текстовый анализ ВКР. В технических работах смещать вектор оценки, например, на проверку функционирования кода программы или результаты лабораторной работы.

Ректор Финансового университета при правительстве РФ Станислав Прокофьев заявил, что вуз дал возможность использовать ИИ при подготовке ВКР с условиями: не более 30%, с указаниями мест в работе, где были использованы генеративные нейросети, и обозначениями промптов - конкретных запросов студентов к ИИ.