Отмена рейсов Air Anka и Tailwind Airlines из Антальи затронула около 3 тысяч туристов

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Порядка 2-3 тыс. российских туристов застряли в Анталье в связи с отменой рейсов турецких перевозчиков Air Anka и Tailwind Airlines в Россию. Об этом сообщил "Интерфаксу" гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

"Ситуация нехорошая, речь идет примерно о 2-3 тыс. туристов, которые застряли из-за Air Anka и Tailwind Airlines. Надо сказать, что туроператоры все осознают, сейчас идет поиск других авиакомпаний, например, "Азимут", - рассказал он.

Он уточнил, что в основном на рейсах этих авиакомпаний летали клиенты туроператоров Anex и "Интурист". На рейсах Tailwind Airlines летали в Турцию из нескольких городов России клиенты туроператора Fun&Sun.

Как отметил Мкртчян, туроператорам сейчас придется вложить миллионы рублей, чтобы решить эту проблему.

"Надо сказать, что всех путешественников заселили в отели и предоставляют питание. Каких-то жалоб и серьезного негатива от туристов мы не видим", - подчеркнул эксперт.

В свою очередь, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), председатель совета директоров холдинга "Випсервис" Дмитрий Горин отметил, что в сложившейся ситуации туроператоры перебронируют своих туристов на рейсы других перевозчиков.

"В наше время есть и план-ковер, и геополитические конфликты, и дефицит флота, его выбытие. Нам следует с пониманием относиться к корректировкам полетных программ и их прекращению. Туроператоры должны принимать решение, чтобы все права туристов были соблюдены", - пояснил он.

Anex Tour в апреле пересадил туристов из 11 городов России с рейсов Azur air в Анталью на рейсы турецкого перевозчика Air Anka. 26 марта перевозчик начал отменять рейсы в Россию из-за того, что Росавиация не продлила разрешение на полеты. В четверг стало известно, что корректировки расписания происходят и у авиакомпании Tailwind Airlines. Они затронули рейсы в Анталью из Краснодара, Саратова и Грозного.

Ранее Росавиация объяснила, что заявки турецкого перевозчика Air Anka на новые рейсы между Россией и Турцию после 25 мая не удовлетворяются, так как дефицита провозных емкостей для перевозки граждан между Россией и Турцией нет.