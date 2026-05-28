Туроператоры до конца недели вывезут застрявших туристов после отмены рейсов Air Anka

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Всех туристов, застрявших в Анталье из-за отмены рейсов авиакомпании Air Anka, разместили в отелях, туркомпании вернут их домой в ближайшие дни. Об этом сообщил "Интерфаксу" вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), председатель совета директоров холдинга "Випсервис" Дмитрий Горин.

"Туроператоры уже занимаются вопросом возвращения российских туристов домой, три рейса уже выполнено. Средняя вместимость самолета от 200 до 350 мест. Нам нужно примерно 10-15 самолетов. Соответственно, такую задачу можно решить за два-три дня. Если бы ситуация случилась в июле-августе, то на вывоз туристов потребовались недели", - сказал он.

Как отметил Горин, наиболее важный вопрос сейчас, на какие авиакомпании пересадить тех туристов, которые должны были лететь в Турцию в июне-июле и далее.

"Туроператоры сейчас решают этот вопрос с перевозчиками", - уточнил он.

Anex Tour в апреле пересадил туристов из 11 городов России с рейсов Azur air в Анталью на рейсы турецкого перевозчика Air Anka. 26 марта перевозчик начал отменять рейсы в Россию из-за того, что Росавиация не продлила разрешение на полеты. В четверг стало известно, что корректировки расписания происходят и у авиакомпании Tailwind Airlines. Они затронули рейсы в Анталью из Краснодара, Саратова и Грозного.

Ранее Росавиация объяснила, что заявки турецкого перевозчика Air Anka на новые рейсы между Россией и Турцию после 25 мая не удовлетворяются, так как дефицита провозных емкостей для перевозки граждан между Россией и Турцией нет.