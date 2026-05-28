Поиск

Туроператоры до конца недели вывезут застрявших туристов после отмены рейсов Air Anka

Туроператоры до конца недели вывезут застрявших туристов после отмены рейсов Air Anka
Фото: AP/ТАСС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Всех туристов, застрявших в Анталье из-за отмены рейсов авиакомпании Air Anka, разместили в отелях, туркомпании вернут их домой в ближайшие дни. Об этом сообщил "Интерфаксу" вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), председатель совета директоров холдинга "Випсервис" Дмитрий Горин.

"Туроператоры уже занимаются вопросом возвращения российских туристов домой, три рейса уже выполнено. Средняя вместимость самолета от 200 до 350 мест. Нам нужно примерно 10-15 самолетов. Соответственно, такую задачу можно решить за два-три дня. Если бы ситуация случилась в июле-августе, то на вывоз туристов потребовались недели", - сказал он.

Как отметил Горин, наиболее важный вопрос сейчас, на какие авиакомпании пересадить тех туристов, которые должны были лететь в Турцию в июне-июле и далее.

"Туроператоры сейчас решают этот вопрос с перевозчиками", - уточнил он.

Anex Tour в апреле пересадил туристов из 11 городов России с рейсов Azur air в Анталью на рейсы турецкого перевозчика Air Anka. 26 марта перевозчик начал отменять рейсы в Россию из-за того, что Росавиация не продлила разрешение на полеты. В четверг стало известно, что корректировки расписания происходят и у авиакомпании Tailwind Airlines. Они затронули рейсы в Анталью из Краснодара, Саратова и Грозного.

Ранее Росавиация объяснила, что заявки турецкого перевозчика Air Anka на новые рейсы между Россией и Турцию после 25 мая не удовлетворяются, так как дефицита провозных емкостей для перевозки граждан между Россией и Турцией нет.

Anex Tour Azur air Air Anka Tailwind Airlines Росавиация
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Туроператоры до конца недели вывезут застрявших туристов после отмены рейсов Air Anka

 Туроператоры до конца недели вывезут застрявших туристов после отмены рейсов Air Anka

Секретарь Совбеза РФ не исключил появления ядерного оружия у Японии

Контракты более чем на $1 млрд подписаны на форуме по безопасности в РФ

 Контракты более чем на $1 млрд подписаны на форуме по безопасности в РФ

ЦИК создаст новый сервис для избирателей из-за проблем с комплексами обработки бюллетеней

 ЦИК создаст новый сервис для избирателей из-за проблем с комплексами обработки бюллетеней

Отмена рейсов Air Anka и Tailwind Airlines из Антальи затронула около 3 тысяч туристов

 Отмена рейсов Air Anka и Tailwind Airlines из Антальи затронула около 3 тысяч туристов

МВД возбудило дело о вымогательстве у основателя ГК "Дело"

Белоусов проинспектировал группировку войск "Запад" в зоне СВО

 Белоусов проинспектировал группировку войск "Запад" в зоне СВО

ЦИК оценил долю голосующих бумажными бюллетенями россиян в минимум 90%

 ЦИК оценил долю голосующих бумажными бюллетенями россиян в минимум 90%

Россельхознадзор запретил ввоз некоторых видов овощей, зелени и клубники из Армении

 Россельхознадзор запретил ввоз некоторых видов овощей, зелени и клубники из Армении

Цивилев подтвердил информирование Армении об экономических последствиях сближения с ЕС
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2372 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9621 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов