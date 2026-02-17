Поиск

РФ прорабатывает меры реагирования на задержания торговых судов

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - РФ ожидает, что попытки задержания российских торговых судов будут продолжаться, Москва прорабатывает меры реагирования, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.

"Пиратские по сути атаки на российскую морскую торговлю говорят о том, что западные оппоненты решили нанести удар по одной из важнейших сфер российской экономики - внешней торговле, хотят ее парализовать. По имеющимся данным, такие действия будут усиливаться, нападения на наши суда и грузы станут учащаться", - заявил Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

По его словам, возможен сценарий с попытками ограничить доступ РФ к морям как минимум в атлантическом бассейне.

"Разумеется, меры реагирования на выпады Запада вырабатываются, в том числе по линии Морской коллегии. Считаем, что, как и во все времена, лучшим гарантом безопасности судоходства является военно-морской флот", - сообщил Патрушев.

"Не скрою, сейчас наш ВМФ выполняет задачи по защите морской торговли с достаточно высоким напряжением сил. Кораблей дальней морской и океанской зоны, способных долгое время автономно действовать на значительном удалении от своих баз, требуется намного больше", - отметил он.

Патрушев заявил, что наличие флота, способного защищать экономическую деятельность на море, "вывозить нашу нефть, зерно, удобрения является условием для нормальной жизнедеятельности государства".

Председатель Морской коллегии РФ заявил, что все эти вопросы прорабатываются и закладываются в уточненную программу кораблестроения ВМФ до 2050 года.

