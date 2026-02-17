Лавров обсудил глобальную повестку с главами дипмиссий стран-участниц и партнеров БРИКС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел рабочий ланч с аккредитованными в Москве главами дипмиссий государств-членов и стран-партнеров БРИКС, сообщает МИД РФ.

"Обсуждены актуальные вопросы глобальной повестки дня с акцентом на недопустимость размывания центральной роли ООН. Подчеркнута востребованность совместных усилий по совершенствованию глобальной системы управления с целью укрепления роли стран Мирового большинства в принятии глобальных решений", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте МИД.

В ходе встречи также был выражен настрой на повышение международного профиля БРИКС, наращивание координации его участников на ключевых многосторонних площадках.

Помимо этого, состоялся обстоятельный обмен мнениями об укреплении стратегического партнерства в рамках Объединения, в том числе в контексте обозначенных приоритетов председательства Индии в БРИКС в нынешнем году, отмечается в сообщении.