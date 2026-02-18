Число задержанных в сообщении с Крымом поездов сократилось до шести

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Количество следующих в сообщении с Крымом поездов, задержанных из-за остановки движения по Крымскому мосту, сократилось до шести. Об этом сообщил "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь) в своем телеграм-канале.

В том числе, по данным на 8:00 (по московскому времени) задерживается поезд в Симферополь из Адлера на 1,5 часа. Также опаздывают три состава в Москву (два из Симферополя, один из Севастополя) и два – в Санкт-Петербург из Симферополя и Севастополя. Время задержки – от 2 до 5,5 часа.

Отмечается, что остальные поезда, ранее следовавшие с опозданием из-за временной приостановки движения по Крымскому мосту в ночь на 17 февраля, либо введены в график, либо прибыли на станции назначения.

Как сообщалось, движение транспорта по Крымскому мосту было приостановлено в понедельник 16 февраля в 18:40 по Москве, возобновлено – только во вторник 17 февраля после 10:00. Утром 17 февраля в филиале РЖД – Северо-Кавказской железной дороге сообщили, что задержано движение 16 поездов в сообщении с Крымом, по данным ГСЭ на 23:00 задерживался один состав в Крым и девять – из Крыма.