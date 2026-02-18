Поиск

Число задержанных в сообщении с Крымом поездов сократилось до шести

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Количество следующих в сообщении с Крымом поездов, задержанных из-за остановки движения по Крымскому мосту, сократилось до шести. Об этом сообщил "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь) в своем телеграм-канале.

В том числе, по данным на 8:00 (по московскому времени) задерживается поезд в Симферополь из Адлера на 1,5 часа. Также опаздывают три состава в Москву (два из Симферополя, один из Севастополя) и два – в Санкт-Петербург из Симферополя и Севастополя. Время задержки – от 2 до 5,5 часа.

Отмечается, что остальные поезда, ранее следовавшие с опозданием из-за временной приостановки движения по Крымскому мосту в ночь на 17 февраля, либо введены в график, либо прибыли на станции назначения.

Как сообщалось, движение транспорта по Крымскому мосту было приостановлено в понедельник 16 февраля в 18:40 по Москве, возобновлено – только во вторник 17 февраля после 10:00. Утром 17 февраля в филиале РЖД – Северо-Кавказской железной дороге сообщили, что задержано движение 16 поездов в сообщении с Крымом, по данным ГСЭ на 23:00 задерживался один состав в Крым и девять – из Крыма.

Крым Крымский мост Гранд Сервис Экспресс РЖД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Челябинске

Повторная атака БПЛА зафиксирована в Чебоксарах

Украинские беспилотники атаковали утром Чебоксары

Ирак одобрил соглашение с "ЛУКОЙЛом" по управлению "Западной Курной"

Тела троих погибших найдены на месте ЧП в воинской части в Ленобласти

 Тела троих погибших найдены на месте ЧП в воинской части в Ленобласти

Что произошло за день: вторник, 17 февраля

Полярники в Антарктиде зафиксировали на камеру редкое солнечное затмение

Каршеринги "Делимобиль" и BelkaCar включены в "белый список" Минцифры

 Каршеринги "Делимобиль" и BelkaCar включены в "белый список" Минцифры

Проект о запрете на использование кредитных карт для ставок принят в I чтении

Активность в стальном строительстве России упала к концу 2025 года до трехлетнего минимума

 Активность в стальном строительстве России упала к концу 2025 года до трехлетнего минимума
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 83 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8441 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 138 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });