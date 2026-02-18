Поиск

Житель Дагестана осужден за убийство ректора Института теологии и его племянника

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Верховный суд Дагестана вынес обвинительный приговор местному жителю по делу об убийстве в 2011 году ректора Института теологии и международных отношений (Махачкала) Максуда Садикова и его племянника Залимхана Мусаева, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции республики в среду.

"Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Дагестана (...) приговорила подсудимого к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в вышестоящую инстанцию", - говорится в сообщении.

Уголовное дело расследовалось по пп."а, ж, з" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух человек, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по найму).

Согласно материалам дела, для совершения убийства религиозного деятеля и его племянника были привлечены неустановленные следствием лица, которые задействовали непосредственных исполнителей - подсудимого и еще одного человека, личность которого также не удалось установить.

Дело в отношении предполагаемого организатора преступления, на которое он пошел на почве личных неприязненных отношений, выделено в отдельное производство.

Отмечается, что подсудимый и его соучастник собрали информацию о Садикове, его распорядке дня и автомобиле, на котором он передвигается, а также приобрели огнестрельное оружие. Зная, что мужчину сопровождает вооруженный охранник - его племянник, злоумышленники запланировали убийство обоих.

7 июня 2011 года во дворе дома по ул. Абубакарова в Махачкале соучастники, дождавшись возвращения Садикова и его племянника, открыли по ним шквальный огонь. Было произведено не менее 30 выстрелов. Оба потерпевших скончались на месте от полученных ранений. При этом еще два человека, также находившиеся в обстрелянном автомобиле, не пострадали.

Ранее сообщалось, что в связи с убийством Садикова и Мусаева было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 (убийство двух и более лиц) и ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Дагестан Максуд Садиков
