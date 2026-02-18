"Единая Россия" предложила продлить "гаражную амнистию" до осени 2031 года

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Партия "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о продлении "гаражной амнистии" до 1 сентября 2031 года, говорится в сообщении пресс-службы партии.

"За 3,5 года действия закона граждане по всей стране зарегистрировали более 746 тысяч объектов: гаражей и участков под ними. Авторами законопроекта о продлении механизма оформления их в собственность в упрощённом порядке выступили секретарь Генсовета Владимир Якушев и председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников", - сообщает пресс-служба партии в своем канале в МАХ в среду.

Механизм позволил тысячам граждан стать полноправными собственниками своего имущества, защитить его от сноса и получить возможность передавать по наследству или продавать в правовом поле, отмечается в сообщении. "Однако, учитывая масштаб задачи и количество незарегистрированных объектов, мы считаем необходимым сохранить этот упрощенный порядок ещё на пять лет", - приводит слова Крашенинникова пресс-служба.