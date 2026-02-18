Поиск

Мединский назвал тяжелыми, но деловыми переговоры в Женеве по Украине

Михаил Галузин, Владимир Мединский и Игорь Костюков (слева направо) во время пресс-подхода в отеле "Интерконтиненталь" в Женеве
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Переговоры по украинскому урегулированию в Женеве были тяжелыми, но деловыми, их очередной раунд состоится в ближайшее время, заявил глава российской переговорной делегации Владимир Мединский.

Об этом Мединский сообщил в среду журналистам по итогам второго дня переговоров.

"Переговоры шли два дня: очень долго вчера в разных форматах, еще сегодня несколько часов", - отметил Мединский.

Он воздержался от ответов на вопросы журналистов.

Переговоры между делегациями России, Украины и США проходили в Женеве 17-18 февраля.

По итогам первого дня переговоров источник в российской делегации рассказал, что встреча длилась шесть часов и была очень напряженной. Контакты носили как двусторонний, так и трехсторонний характер: диалог шел в формате российско-американских, российско-украинских и российско-американо-украинских переговоров.

В российскую делегацию, помимо Мединского, вошли замглавы Генштаба РФ Игорь Костюков, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, заместитель начальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, начальник управления Главного управления Генштаба РФ генерал-лейтенант Александр Зорин.

Как ранее заявлял пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, повестка дня переговоров в Женеве шире, чем была на консультациях рабочей группы по вопросам безопасности РФ-Украина-США, два раунда которых состоялись в Абу-Даби.

Владимир Мединский Женева Украина
